المالية: 3 تحالفات عالمية تتنافس على إنشاء ميناء جاف في 6 أكتوبر

قالت وزارة المالية، إن 3 تحالفات لشركات عالمية من ألمانيا وسنغافورة والهند والإمارات ومصر، تتنافس للفوز بعقد إنشاء ميناء جاف لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات تصل لأكثر من 100 مليون دولار.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة تلقت طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمشروع الميناء الجاف من 3 تحالفات، الأول بقيادة شركة كونكور (الهندية) ويضم مجموعة حسن علام وشركة “بي أس أيه” سنغافورة.

ويقود التحالف الثاني شركة موانئ دبي العالمية بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري، ويأتي التحالف الثالث مجموعة السويدي للإلكترونيات ويضم شركتي شنكر مصر (ألمانيا) وثري ايه إنترناشيونال.

وأشار البيان إلى أن التحالفات الثلاثة مؤهلة بالفعل للمشاركة في المشروع الذي سيقام على مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر كميناء للتخليص الجمركي للحاويات المتداولة عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة.

ويسهم هذا الميناء في التخفيف من تكدس الحاويات في مينائي الإسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى خدمة المنطقة الصناعية بالمدينة كما سيعمل الميناء الجديد على إيجاد الكثير من فرص العمل الجديدة بالميناء الجاف والمركز اللوجستي المخطط إنشاءه لخدمته، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل هذا المشروع تصل إلى 30 عاما بنهايتها ستؤول ملكية المشروع إلى الدولة، ومن المتوقع أن يتم تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال شهر مايو المقبل ومن ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز.

ويأتي مشروع ميناء جاف ضمن جهود وزارة النقل لتطوير منظومات النقل البري والبحري والسكك الحديدية والتي تخدم حركة انتقال الأشخاص والبضائع باعتبار أن شبكة النقل تعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، بحسب البيان.

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