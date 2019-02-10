لاجارد: المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من شركات المنطقة العربية

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في كلمة أمام القمة العالمية للحكومات بدبي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة في المنطقة العربية.

ونقلت رويترز ملخص كلمة لاجارد التي قالت فيها “فرص التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعالم العربي هي الأقل على مستوى العالم”.

أضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن القروض التي تُقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7 % من الإقراض المصرفي في المنطقة العربية.

والتقت لاجارد وزير المالية محمد معيط يوم الجمعة الماضي في دبي على هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي بمشاركة كبار مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين.

وشددت خلال الاجتماع مع معيط على استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

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