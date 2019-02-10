شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت الفجيرة" تتراجع 63% في 2018 وإدارتها توصي بتوزيع 5 فلسات للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركة صناعات أسمنت الفجيرة، اليوم الأحد، تراجع أرباحها بنسبة 63% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 13.6 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 37.1 مليون درهم خلال العام 2017.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية خلال العام 2018 إلى 614.6 مليون درهم مقابل إيرادات تشغيلية بلغت نحو 620.8 مليون درهم في العام 2017.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 118.4 مليون درهم خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 143.5 مليون درهم خلال 2017، مسجلة تراجعا بنسبة 18%.

وكانت النتائج المالية للشركة قد أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ 12.2 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 27.1 مليون درهم خلال النصف المقابل من 2017، مسجلة تراجعا بنسبة 55%.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال، بواقع 5 فلسات للسهم الواحد عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 21.351 مليون درهم، بنسبة 6% من رأس المال، بواقع 6 فلوس للسهم الواحد عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.