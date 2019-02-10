لعبة تحقق نصف مليار دولار في 326 يوماً على منصة iOS

الاقتصادي:

بلغت أرباح لعبة "Fortnite" (فورتنايت) التي انطلقت في مارس (آذار) 2018، أكثر من 500 مليون دولار على منصة "iOS" فقط أي على أجهزة "آيفون" و"آيباد"، وذلك خلال 326 يوماً فقط.

وأورد موقع "sensortower" الأميركي في تقريرٍ جديد أن، اللعبة حققت 500 مليون دولار مع نهاية 2018، وهو رقم قياسي يتجاوز لعبة "Clash of Clans" التي احتاجت لـ389 يوماً لتحقق نفس الأرباح، عندما انطلقت عام 2012.

وتسجّل "Fortnite" أرباحاً تقدر بـ1.5 مليون دولار يومياً عن طريق بيع العناصر الموجودة داخلها مثل ملابس الشخصيات أو تجاوز المراحل.

وتعد اللعبة متاحة للتحميل لجميع الأشخاص وبشكل مجاني وعلى الرغم من ذلك تمكنت من تحقيق هذه الأرباح خلال فترة لا تتجاوزاً عاماً كاملاً.

وبخصوص وضع "Fortnite" على نظام التشغيل "أندرويد" فإنه لا يمكن تحديد الأرباح بشكل دقيق، كون الشركة المطورة للعبة "Epic games" توفر خيار الدفع بطريقة خارجية دون الحاجة لمتجر "جوجل بلاي".

وتعتبر "Fortnite" من ضمن التطبيقات الخمسة الأكثر تحميلاً على متاجر "جوجل" و"آبل" في أهم الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية وكندا.

وتعمل "Fortnite" على عدة أنظمة تشغيل مثل "بلاي ستيشن 4″ و"إكس بوكس ون" و"مايكروسوفت ويندوز" و"ماك" و"آي أو إس" و"أندرويد" و"نينتندو سويتش".