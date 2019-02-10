شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أورينت" تبحث توزيع 100 مليون درهم عن 2018 في 4 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أورينت للتأمين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الإثنين الموافق 4 مارس المُقبل، وذلك للنظر في مقترح التوزيعات النقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وحسب بيان للشركة، منشور على موقع السوق، اليوم الأحد، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح بنسبة 20% من رأس المال نقداً أو بما مقداره 100 مليون درهم عن العام 2018.

ومن المُقرر أن تناقش الشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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وستبحث الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، فضلاً عن إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتعيين مدقق الحسابات للعام 2019.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح بنسبة 20% من رأس المال نقداً أو بما مقداره 100 مليون درهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح 393 مليون درهم خلال العام 2018 مقابل صافي ربح بلغ 354.96 مليون درهم في العام المقابل المنتهي في 31 ديسمبر 2017.