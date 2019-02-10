شكرا لقرائتكم خبر عن "سبيماكو الدوائية" تُعلن عن بدء أعمال تحقيق مالي وقانوني في إحدى الشركات المستثمر بها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن اطلاع مجلس إدارة الشركة- اجتماعه المنعقد بتاريخ أمس السبت- على التقرير المقدم من إحدى الشركات الزميلة داخل المملكة بشأن قيام الشركة بإجراء تحقيق مالي وقانوني لوجود شبهة تزوير لبعض عقود العملاء.

وقالت سبيماكو، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إن حصتها من الأثر المالي حالياً تُقدر بخسائر بمبلغ 27 مليون ريال للعام المالي 2017.

وأشارت الشركة إلى أن هذه النتائج أولية وبعد اكتمال الفحص المالي والقانوني من قبل تلك الشركة سوف يتم تحديد حجم الأثر المالي عن العام 2017 أو 2018 إن وجد على النتائج المالية لشركة سبيماكو.

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ووفقاً لبيان الشركة، سقيتم الإعلان لاحقاً في حال وجود أي تطورات جوهرية مستقبلية بهذا الشأن.

وجدير بالذكر أن الدوائية حققت صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 88 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 136.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 35.6%.