أرباح أسمنت الفجيرة تتراجع 63% في 2018

الخليج 365 - الإمارات:
انخفضت أرباح " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " 63% إلى 13.6 مليون درهم نهاية العام الماضي، مقارنةً مع نحو 37 مليون درهم أرباح 2017.
وحسب بيان الشركة على "سوق أبوظبي للأوراق المالية"، تراجعت الأرباح 86% إلى نحو 1.3 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 9.9 مليون درهم في الربع ذاته 2017.
وانخفضت أرباح "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" إلى 12.2 مليون درهم نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 27.1 مليون درهم أرباح الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بتراجع 55%.
وتراجعت الأرباح بنحو 43% نهاية النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت 11.9 مليون درهم، مقارنة مع أرباح قدرها 20.9 مليون درهم، حققتها الشركة خلال النصف الأول 2017.
ويتمثل نشاط الشركة المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي بإنتاج الأسمنت، وإقامة وتشغيل المخازن والصوامع، إضافة إلى تأسيس الشركات الصناعية.
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