شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات السوق العقاري بالسعودية تتراجع22.4% في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 22.4%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.7%.

واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بالمملكة مع نهاية الأسبوع السادس من العام الجاري عند أدنى من مستوى 3.6 مليار ريال، مقارنة بـ 4.6 مليار ريال مستواها الأسبق، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتباين الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا في قيمة صفقاته بلغت نسبته 13.6%، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 2.7 مليار ريال.

فيما انخفضت صفقات القطاع التجاري بنهاية الأسبوع بنسبة 41.6% لتستقر عند مستوى 843 مليون ريال.

وتراجعت قيمة الصفقات بالسوق العقارية السعودية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 31.4% لتصل إلى 125.7 مليار ريال مقابل 183.3 مليار ريال بنفس الفترة من عام 2017.