شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتال أنتليجنس تثبت تصنيفات "أبوظبي التجاري"و"الاتحاد الوطني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة كابيتال أنتليجنس التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لبنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، عند درجتي "A+"و"A1+" على التوالي لكل منهما.

وثبتت الوكالة تصنيف الدعم لهما عند "1"، مع منحهما نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعا إيجابيات كبيرة لاندماج البنكين على تصنيفهما الائتماني، بحسب صحيفة الخليج.

وثبتت وكالة موديز العالمية في وقت سابق تصنيف بنوك أبوظبي الثلاثة، التي وافقت على الاندماج، حيث قامت الوكالة بتثبيت تصنيف بنك "أبوظبي التجاري" عند الفئةA1/P1، كما ثبتت تصنيف بنك الاتحاد الوطني عند نفس الفئة.

وجاء تثبيت الوكالة العالمية لتصنيف البنوك الثلاثة، عقب موافقتها على الاندماج بين بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، على أن يستحوذ الكيان الجديد على مصرف الهلال، مع الاحتفاظ بنشاطه في التمويل الإسلامي.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد ثبتت في وقت سابق تصنيف بنك أبوظبي التجاري عند نفس الفئة.

وأقر، كل من بنك الاتحاد الوطني وبنك "أبوظبي التجاري" ومصرف "الهلال" الاندماج في

مجموعة مصرفية جديدة ستشكل ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات.

وتمتلك حكومة أبوظبي نسبة 60.2%، في المجموعة المصرفية الجديدة من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، فيما يثمر الاندماج عن إنشاء بنك أكبر وأقوى وأكثر مرونة، يتمتّع بالإمكانات اللازمة لمواجهة التغيرات في متطلبات الجهات التنظيمية.