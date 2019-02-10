شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المشرق يسعى لبيع سندات دولارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فوض بنك المشرق، المدرج بسوق دبي المالي، بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل الإصدار المزمع للسندات المقومة بالدولار الأمريكي والبالغ أجلها خمس سنوات بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار.

ويجتمع بنك المشرق مع المستثمرين في الإمارات وأوروبا وآسيا بدءا من اليوم الموافق 10 من فبراير الجاري، بحسب وكالة رويترز.

ويتولى بي.إن.بي باريبا وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وكومرتس بنك وبنك المشرق ونومورا وسوسيتيه جنرال ترتيب الاجتماعات قبيل الإصدار المزمع.

وقرر مجلس إدارة بنك المشرق في وقت سابق دعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير الجاري وذلك للنظر في توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال عن عام 2018، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكشفت البيانات المالية للبنك عن تحقيقه صافي ربح في تلك الفترة بلغ 312 مليون درهم، مقابل 388 مليون درهم أرباحه خلال الربع الرابع من 2017.

وحقق البنك صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018 بلغ 2.06 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 2.05 مليار درهم خلال العام 2017، بزيادة بلغت 0.4%.