شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.24% بما يعادل -20.49 نقطة ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية من جديد ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 8502.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8725.50 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8502.92 ومستوى المقاومة 8725.50 . عدد أسهم الشركات الرابحة 52 عدد أسهم الشركات الخاسرة 123 عدد أسهم الشركات الثابتة 13 عدد أسهم الشركات المتداولة 188

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