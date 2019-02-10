- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) الارتفاع في آخر جلساته ، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق مستوى المقاومة 240.96 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.67% بما يعادل 4.00 نقطة ، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 240.96 ، ليستهدف مستوى المقاومة 253.90 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 238.00 ومستوى المقاومة 253.90 .
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 10-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.