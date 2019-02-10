بيتك محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 10-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 3.00 نقطة ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 644.00 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 614.00 ومستوى المقاومة 644.00 .

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