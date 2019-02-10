شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يخترق عنق تركيبة فنية إيجابية - تحليل صباحي – 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته ، لينجح بذلك في اختراق خط العنق الخاص بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.05 ريال ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9.50 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.65 ومستوى المقاومة 10.50 .