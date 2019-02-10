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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشرقية للتنمية (6060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد ارتفاعه خلال تلك الجلسة ليسجل أعلى سعر له عند 57.00 ، ليرتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.26% بما يعادل -0.70 ريال ، وذلك مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 60.50 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 54.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.80 ومستوى المقاومة 58.00 .
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