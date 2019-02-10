شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث انهى جلسة الخميس الماضي عند مستوى 0.851 درهم، وذلك بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 0.90 درهم، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك إمكانية انخفاض السهم لمستويات قد تصل الى 0.82 درهم كمستوى اول ثم 0.75 درهم كمستوى ثان وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.90 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.83 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.87 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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