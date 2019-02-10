شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يختبر دعم هام -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 3.99 درهم، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 3.90 درهم، وهو الهدف السعري الذي توقعنا الوصول اليه في تقريرنا الأخير، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يشير الى قوة البائعين خلال الجلسة، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 3.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.07 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط