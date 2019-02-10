شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 0.49 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.46 درهم كمستوى اول ثم 0.39 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.52 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.48 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.49 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط