شكرا لقرائتكم خبر عن 329 حكما أصدرتها المحكمة العمالية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وتصدرت المحكمة العمالية في الرياض القائمة مستحوذة على 771 حكما، تليها المدينة المنورة بـ349 حكما، ثم جاءت مكة المكرمة في المركز الرابع بـ317 حكما، تلتها بريدة بـ243 حكما.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الرسوم، وطلب شهادة الخدمة، وغيرها من القضايا.
يذكر أن الشيخ الدكتور الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
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