الذهب يعاود الارتفاع في السوق المحلي مع بداية الأسبوع

مصراوي - كتبت- دينا خالد:

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم السبت، ليسجل نحو 645 جنيهًا مقابل 642.5 جنيه بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 552.5 جنيه، وجرام عيار 24 إلى 737 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5160 جنيهًا، بحسب نجيب.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي، لكن صعود الدولار الأمريكي كبح مكاسب المعدن النفيس الذي سجل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات...