شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تباين..والداو جونز يستعيد التداول أعلى 25 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلصت الأسهم الأمريكية من الخسائر التي سجلتها في الجلسة، وقلص "داو جونز" هذه الخسائر، بينما تحول "ناسداك" و"ستاندرد أند بورز" إلى الصعود، وذلك مع هدوء القلق إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانتعاش قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.



ورغم انحسار القلق، تترقب الأسواق عن كثب إمكانية تجدد الإجراءات الجمركية المضادة من جانب الولايات المتحدة والصين بفعل قرب انتهاء الهدنة التجارية في الثاني من مارس/آذار القادم.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه لن يلتقي نظيره الصيني "شي جين بينج" قبل مارس/آذار، وهو ما يعني احتمالية اتخاذ قرارات تؤدي إلى تفاقم النزاع التجاري.



وفي أسواق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.2% وأغلق عند 52.72 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.6%، فيما سجل اعلى سعر بالجلسة عند 52.9 دولار وأقل سعر عند 52.08 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.8% إلى 62.10 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بحوالي 1%، كما سجل اعلى سعر بالجلسة عند 62.3 دولار وأقل سعر عند 61.04 دولار.



وفي نهاية الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 25106 نقاط، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، كما سجل أعلى مستوى عند 25106 نقاط وأقل مستوى عند 24883 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 7298 نقطة مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%، وبلغ اعلى مستوى في الجلسة عند 7299 نقطة وأقل مستوى عند 7225 نقطة.



كما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين تقريباً) إلى 7708 نقاط، وسجل مكاسب أسبوعية بأقل من 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 2717 نقطة وأقل مستوى عند 2682 نقطة.