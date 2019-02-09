152 ملياراً قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

تعد التجارة والخدمات اللوجستية أهم ركائز الدورة الاقتصادية لدبي، حيث تساهمان معاً بما نسبته 37% (26% للتجارة و11% الخدمات اللوجستية) من ناتج الإمارة الإجمالي.

وتتجاوز مساهمة التجارة والخدمات اللوجستية 152 مليار درهم، من أصل 411 مليار درهم هو حجم الناتج المحلي لدبي عام 2017، بحسب بيانات «موانئ دبي العالمية» و«أكسفورد إيكونوميكس».

ومن المتوقع أن يبلغ الأثر المقدر لميناء «جبل علي» و«جافزا» أعلى ب 50% من توقعات مساهمة قطاع النقل الجوي لعام 2020 في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، والذي يقدر ب 22%، في حين، تصل مساهمة ميناء جبل علي و«جافزا» إلى حوالي 33%، وتقدر مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي للإمارة بحلول 2020 بحوالي 15%، و9% لقطاع التصنيع.

وفيما يتعلق بمتوسط إنتاجية العاملين في «جافزا» وميناء جبل علي، فهي تعد أعلى بكثير من متوسط نظرائهم في باقي مناطق الإمارة خلال 2017، حيث وصلت إلى 305 آلاف درهم، ساهموا بما قيمته 137 مليار درهم هي قيمة مساهمة ميناء جبل علي و«جافزا» في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بما يتضمن الأثر الاقتصادي الرئيسي والمحفز والاستثماري، علماً أن عدد الموظفين تجاوز 450 ألف موظف.

في الجهة المقابلة؛ بلغ متوسط إنتاجية موظفي وعمال المناطق من خارج «جافزا» وميناء جبل علي حوالي 148 ألف درهم من أصل 411 مليار درهم هي قيمة الناتج المحلي لدبي في 2017، موزعة على إنتاجية أكثر من 2.778 مليون عامل في الإمارة.

وساهم ميناء جبل علي بحوالي 9.6% من إجمالي الناتج المحلي لدبي، في حين وصلت لدى «جافزا» إلى 7.3%، وتشكلان معا 16.5% من ناتج دبي المحلي، مضافاً إليه أثر الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي من خلال الشركات التي تتخذ من «جافزا» مقراً لها بشكل متداخل ضمن مستويات الأثر الاقتصادي الرئيسي والمحفز والاستثماري بما نسبته 16.5% وهي مجتمعة تشكل 33% من الناتج المحلي لدبي.

ووصلت مساهمة الشركات التي تتخذ من «جافزا» من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي حوالي 24% وبلغت الأرقام ما قيمته 3.2 مليار درهم من إجمالي 13.2 مليار درهم هي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في 2017. ويشكل مجمع الصناعات الوطنية ما نسبته 2% من الأثر الاقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وبنفس القيمة أيضا (2%) للتوظيف، حيث وصل عدد موظفي المجمع حوالي 52 ألفاً ساهموا بما قيمته 8.4 مليار درهم، في حين تشكل المنطقة الحرة للسيارات 0.1% من الأثر الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة و 0.1% في التوظيف، علماً أن عدد موظفي المنطقة 3.6 ألف موظف ساهموا بما قيمته أكثر من نصف مليار درهم.