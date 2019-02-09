شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «تاتا موتورز» يتراجع 30% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سهم «تاتا موتورز» الهندية بنحو 30% خلال تعاملات أمس الجمعة، مسجلاً أكبر وتيرة هبوط في نحو 26 عاماً، قبل أن يقلص خسائره قليلاً بنهاية الجلسة.
ويأتي الهبوط في سهم صانعة السيارات الهندية بعد أن أعلنت «تاتا موتورز» شطب قيمة استثماراتها في «جاكوار لاند روفر» بنحو 3.1 مليار جنيه إسترليني، ويمثل قسم «جاكور لاند روفر» حتى الآن حوالي 80% من الأرباح التشغيلية لشركة تاتا موتورز.
وكانت إيرادات «تاتا موتورز» بلغت 2.3 مليار دولار بالربع الأخير من العام الماضي، بزيادة 1.5% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، بحسب نتائج الأعمال.
وبالنسبة لإجمالي مبيعات صانعة السيارات الهندية داخل البلاد، فقد بلغت 174.071 ألف مركبة خلال الربع المنتهي في ديسمبرالماضي بزيادة 1.3% على أساس سنوي.
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