شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الترفيه في «القرية العالمية».. علم وفن وإبداع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: مها عادل

أسوار القرية العالمية، وبواباتها الأسطورية المضيئة؛ تمثل لزوارها مدينة للخيال والمتعة والسحر، وتعد بالنسبة للكثير من العائلات حصناً للاسترخاء والترفيه يلجؤون إليه أسبوعياً؛ للتخلص من التوتر، وأعباء ومسؤوليات العمل في باقي أيام الأسبوع، وبمجرد الدخول إلى هذا العالم المملوء بالمرح والبهجة؛ تأخذك أصوات الموسيقى القادمة من كل جهة، وتشعر بأنك تمتطي بساط الريح الأسطوري، الذي يداعب خيالك من وحي حكايات ألف ليلة وليلة، الذي يستطيع أن ينقلك في لحظات داخل أسوارها بين أهم وأجمل معالم ومزارات وثقافات العالم، ومشاهدة حضارات الدول، وفنون الشعوب؛ حيث إنك تجد نفسك تتفاعل مع موسيقاهم ورقصاتهم الشعبية.

إن صناعة الترفيه في «القرية العالمية» ذات خصوصية لا يتمتع بها أي صرح فني أو ثقافي آخر على الإطلاق؛ فهي نموذج فريد؛ بما تقدمه من تنوع في العروض، ووسائل الترفيه سواء في أروقة القرية، وداخل أجنحتها ومسارحها، التي تزخر بعروض فنية وموسيقية؛ تعبر عن فنون كل بلد، أو على مسرحها الرئيسي، الذي لا يتوقف عن إسعاد الحضور بعروض فنية وموسيقية واستعراضية، تتنوع بين العروض الفلوكلورية، والأكروبات، والعزف، والفرق العالمية الشهيرة، إضافة إلى حفلات يوم الجمعة، التي تستضيف فيها كبار النجوم والمغنيين العرب والأجانب، والتي ينتظرها الآلاف من زوارها من كل الأعمار والجنسيات أسبوعياً، كما تحرص للعام الثالث على التوالي على استضافة عروض فن الأوبريت، والمسرح الغنائي الذي يحيي الموسيقى الشرقية الأصيلة، ويقدم الفنون العربية لآلاف الزوار من كل جنسيات العالم؛ مثل: عرض «شهرزاد»، الذي عرض لمدة شهر كامل على مسرحها الرئيسي،

وعرض «طريق الحرير»، الذي حقق نجاحاً كبيراً في الموسم الماضي.

مسرح الصغار

كما يشارك «مسرح الصغار» و«مهرجان الصغار» أيضاً في إثراء التجربة الترفيهية

والفنية للعائلات والأطفال من ضيوف القرية؛ حيث يقضي بها الصغار أسعد أوقاتهم، ويتفاعلون مع العروض الفنية والاستعراضية والتفاعلية الموجهة لهم،

وبين مدرجات مسرح الأطفال التقينا بعض الحضور ممن يتابعون مع صغارهم العروض الغنائية والاستعراضية بسعادة بالغة، وكان لنا لقاء مع سلافة خالد وهي (أم لثلاثة أطفال)، تحدثنا عن تجربتها، وتقول: «أصبحت القرية العالمية هي وجهة أطفالي المفضلة كل أسبوع؛ حيث يقضون فيها أمتع الأوقات، ويلتقون مع أصدقائهم أيضاً، ويمارسون العديد من الأنشطة المفيدة، ودائماً يكون مسرح الصغار هو المنطقة التي نتوقف عندها كثيراً؛ لأنه لا يكتفي بتقديم العروض الفنية المميزة للأطفال، وإنما يحرص على تفاعلهم أيضاً في الألعاب والمسابقات والعروض الفنية، وهذا ما يسعد أطفالي، وينمي شخصيتهم، ويزيد ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم على التعبير عن موهبتهم؛ بالعروض التفاعلية، وبنهاية العرض يحرصون على التقاط الصور التذكارية مع أبطال العرض، وشخصياته الكرتونية».

حفلات غير مُكلفة

أما كريم عاطف (طالب جامعي)، فيقول: «أحرص على مقابلة أصدقائي في «القرية العالمية» كل يوم جمعة؛ حيث نستمتع بحضور الحفلات الغنائية على المسرح الرئيسي، وننتظر متابعة حفلات لأسماء شهيرة، ولكبار نجوم الغناء الذين يقدمون العروض الغنائية في حفلات حاشدة، لا يكلفنا حضورها أي مبلغ إضافي سوى تذكرة الدخول، وقيمتها 15 درهماً فقط، مع أن حضور أي حفلة لهؤلاء النجوم في أي مكان آخر، تبلغ مئات الدراهم للتذكرة الواحدة؛ ولذلك فنحن لا نفوت فرصة مشاهدة أحب النجوم في «القرية»، ونستمتع بأجوائها، كما نمرح بالملاهي على مدار اليوم، ورغم الزحام أمام المسرح الكبير إلا أننا لا نجد صعوبة في الاستمتاع بالحفل؛ بسبب التنظيم الجيد».

إبعاد شبح الملل

ويحدثنا وليد عبدالرحمن عن أسباب ولعه بالعروض الفنية والترفيهية، التي تقدمها القرية، ويقول: «لا يمكن أن يشعر أي شخص بالملل أو الرتابة داخل هذه البوابات السحرية حتى لو لم يكن من محبي التسوق مثلي، فهو يستطيع متابعة العروض الفنية المتوفرة في كل مكان، وكل جناح يقدم الرقصات الفولكلورية الخاصة ببلده، بينما يقدم المسرح الرئيسي عروضاً ضخمة، واستعراضات مبهرة؛ تستخدم فيها تقنيات الليزر، وعناصر الإبهار في الديكور والإضاءة والخلفيات المتحركة، إلى جانب أن تناغم الحركة بين العارضين، وتنوع العروض واختلافها يسعدني كثيراً، ويبعد شبح الملل تماماً، وأحرص على التقاط الصور ومشاهد الفيديو لهذه العروض، لأشاركها مع أصدقائي، الذين ينتشرون حول العالم، فأنا أسافر كثيراً، وأهوى جمع«التذكارات»؛ ولذلك فالقرية العالمية توفر لي فرصة إضافية؛ لاقتناء لقطات حية تذكرني بثقافات وفنون شعوب العالم».

فريق خاص للترفيه

وتواصل «القرية العالمية» موسماً تلو الآخر جهودها في إسعاد زوارها؛ عبر تقديم حزمة من العروض الترفيهية الفنية المتنوعة، التي تجمعها في وجهة واحدة، وتمتلك حقوقها الحصرية؛ لتؤكد تنوعها الثقافي، وتعزز مكانتها كوجهة عائلية عالمية. وتشمل فعاليات «القرية العالمية» الترفيهية؛ عروض«سوبر لوب» الشيقة التي تقدم عدة مرات يومياً، والعروض العالمية الكبرى؛ مثل «ماليفو» من الأرجنتين وعرض «ايربن كرو» من الفلبين، وقد حققا حضوراً عالمياً في برامج المواهب التلفزيونية الجماهيرية. كما تقدم «القرية العالمية» إنتاجها الخاص من العروض الفنية؛ مثل: عروض«جلوبو» و«اليمانتل» و«ليالي بوليود»؛ من خلال فريق من العارضين المقيمين، تم اختيارهم من بلدان مختلفة حول العالم بعناية؛ لتكوين فريق ترفيه خاص ب«القرية العالمية»، يضم 100 من العارضين المحترفين، الذين تم اختيارهم من الإمارات ولندن والهند وأوكرانيا وكولومبيا وفنزويلا وروسيا وإيطاليا؛ من خلال تجارب للأداء، شهدت مشاركة ما يزيد على 3,000 من العارضين قبل أن يتم اختيار الأفضل بينهم؛ للانضمام إلى فريق الترفيه في «القرية العالمية»، يقدم الفريق هذا موسم فقرات واستعراضات حديثة لم تقدم من قبل؛ لتأكيد مبدأ الثراء والتنوع في مضمون الترفيه داخل أسوار القرية؛ حصن المتعة والتشويق والاستكشاف.

سعادة الضيوف

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: نحن حريصون على تقديم أفضل تجربة ترفيه عائلية لضيوفنا طوال الموسم؛ لكي تنشر السعادة بينهم على اختلاف أعمارهم، ولمسنا أن تنوع العروض التي نستضيفها بشكل يومي؛ تنال متابعة كبيرة من ضيوفنا على مختلف أعمارهم وجنسياتهم.

وأضاف: نحن فخورون بتحقيق نسبة رضا 9.2 من 10في تجربة الترفيه والعروض الفنية التي نقدمها في مؤشر سعادة الضيوف هذا الموسم حتى الآن.

وعن اهتمام القرية بتشكيل فريق ترفيه خاص بها، تابع أنوهي: نحرص في كل موسم على تقديم إنتاجنا الفني الخاص، والذي يضم أقوى العروض الثقافية والفنية التي تم إنتاجها من قبل فريق الترفيه في «القرية العالمية»؛ تبعاً لأعلى المعايير العالمية؛ بكوننا علامة عالمية. كما تتميز «القرية العالمية» باستضافة مجموعة من العروض المشهورة عالمياً للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يتماشى مع توجهاتنا؛ لتعزيز مكانة علامتنا التجارية عالمياً. ومن هنا تتركز مهام فريق الترفيه في الموسم الحالي على إرضاء كل فرد من العائلة والملايين من الضيوف؛ بحيث تبدأ تجربة الترفيه بمجرد دخولهم من بوابات القرية العالمية.