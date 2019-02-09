«سوسيتيه جنرال» يحذر من تزايد توقعات ركود أمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك «سوسيتيه جنرال» إن النمو الاقتصادي العالمي تعرض إلى صدمة بشكل أكبر بكثير من المتوقع، محذراً من أن توقعات لركود أمريكي وشيك أصبحت تتزايد.

وأضاف البنك الفرنسي في مذكرة صادرة أول أمس الخميس أن لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائمة يجب أن ترسم شكوكاً حول الكيفية التي ستظهر بها الجولة الأخيرة من الدورة الاقتصادية الجارية، نقلاً عن وكالة «بلومبيرج».

وتابعت المذكرة أنه على مدار فترة ال 12 شهراً المقبلة من المحتمل أن يرى المستثمرون تحذيرات من الأرباح وتخلف عن السداد وزيادة في التقلبات، «وهو الأمر الذي قد يكون مواتياً بالنسبة للسندات لكن يستلزم خفضاً في الأوزان بالنسبة للأسهم والدولار والائتمان».

ومن جانبه صرح أليا بوكبزا رئيس مخصصات البنوك العالمية في البنك الفرنسي بأن الضرر على زخم الاقتصاد والأرباح يبدو حقيقياً، «في تلك المرة السياسة النقدية التيسيرية من المحتمل أن تقلص من القوة بالنسبة لعكس المسار وتجنب الانكماش».

ويقول بنك «سوسيتيه جنرال» إن المؤشرين الاقتصاديين الرئيسيين يشيران نحو نمو اقتصادي أبطأ، وهم منحى العائد الأمريكي (والذي يتم الاستشهاد به دائماً كمؤشر للانكماش حينما يصبح معكوساً)، ومقياس أقل استخداماً وهو مشاعر الأخبار.

والنموذج الثاني يقوم بتتبع المقالات حول الأداء الاقتصادي كنسبة مئوية لكافة الأخبار الإعلامية والتحركات على مدار ثلاثة أشهر على الأقل قبيل التحول المماثل في بيانات الإنتاج الصناعي العالمي.

وأكد البنك أن مؤشر تدفقات الأنباء الاقتصادية الأمريكي في الوقت الحالي عند مستويات هي من ضمن أقل القراءات منذ عام 1998.

ويأتي هذا فيما قال أحد أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إن سياسة المركزي الأمريكي في الوقت الراهن «تشددية بعض الشيء»، وذلك في الوقت الذي يجب فيه على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخشى من نمو أبطأ ومعدل تضخم أضعف متوقع عن العام الجاري.

(وكالات)