شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتربرايس إستونيا» تفتح مكتباً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة إي آر آر الإستونية، إن مؤسسة «إنتربرايس إستونيا» ستفتح مكتباً تمثيلياً لها في دبي، غداً، بحضور كل من جورجي راتاس، رئيس وزراء إستونيا، ورينيه تاميست وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وقال رئيس وزراء إستونيا، جورجي راتاس: يُعد افتتاح المكتب، خبراً جيداً لأصحاب المشاريع، وخطوة كبيرة ومهمة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع الإمارات. وأشارت الشبكة إلى أن إستونيا ستقوم أيضاً بافتتاح سفارة جديدة في أبوظبي هذا الصيف، فضلاً عن المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.
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