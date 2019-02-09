7.34 مليار الإنفاق على مستحضرات التجميل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ حجم سوق الجمال والرعاية الصحية، وفقاً للمحللين في شركة يورومونيتور إنترناشيونال، 32.4 مليار دولار في عام 2018، ويتوقع أن يبلغ 34.9 مليار دولار في 2019 ليصل إلى 43.4 مليار دولار في 2022، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.5%.

وفي الإمارات، أنفق المستهلكون 2.1 مليار دولار (7.34 مليار درهم) في عام 2018 على سلع مثل العطور (610 ملايين دولار)، ومستحضرات التجميل الملونة (297 مليون دولار)، ومنتجات العناية بالبشرة (306 ملايين دولار)، ومنتجات التزيين الرجالية (298 مليون دولار)، والعناية بالشعر (323 مليون دولار).