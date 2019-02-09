استثمار 5.5 مليار لإنهاء المخلفات البلاستيكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت «هنكل» إلى ما يقارب الثلاثين شركة- والتي تنضوي في سلسلة الشركات المستهلكة للبلاستيك والبضائع الاستهلاكية-، في إطلاق مبادرة «تحالف إنهاء المخلفات البلاستيكية»؛ حيث يطوّر هذا التحالف حلولًا واسعة التطبيق؛ لتقليل وإدارة المخلفات البلاستيكية، إضافة إلى حلول تستهدف البلاستيك المستعمل؛ عبر المساعدة في تحقيق التمكين لاقتصادٍ مستدام.

ويلتزم التحالف بما قيمته مليار دولار (3.67 مليار درهم)، ويطمح إلى استثمار نحو 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) خلال السنوات الخمس المقبلة؛ للمساعدة في إنهاء المخلفات البلاستيكية. ويضم التحالف شركات التصنيع الكيميائي، وتصنيع البلاستيك، وشركات البضائع الاستهلاكية، إلى جانب بائعي التجزئة والمحولين وشركات إدارة المخلفات، وهم يمثلون شريحة واسعة من الشركات التي تصنع وتستخدم وتبيع وتعيد تدوير البلاستيك.