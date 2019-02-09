تباين مؤشرات الأسهم الخليجية خلال الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تداولاتها في الأسبوع الأول من فبراير/شباط على تباين، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشرا السوقين السعودي والبحريني، فيما هبط مؤشرا الكويت وعُمان.

السعودية

واصل المؤشر العام للسوق السعودي أداءه الإيجابي خلال الأسبوع، بدعم مباشر من قطاعي البنوك والمواد الأساسية، وارتفع بنسبة 0.62%، مضيفاً 52.89 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,612.84 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 8,559.95 نقطة.

وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة، إلى 2.04 تريليون ريال، مقابل 2.025 تريليون ريال الأسبوع الماضي.

الكويت

تباين أداء المؤشرات الكويتية في الأسبوع الأول من فبراير/‏شباط؛ حيث هبط المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع 0.12% متدنياً إلى النقطة 5199.64، بخسائر أسبوعية تُقدر بنحو 6.4 نقطة.

وحقق مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً 0.74%؛ بإقفاله عند النقطة 4762.71، وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع بواقع 0.17%.

البحرين

حققت بورصة البحرين خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير/‏ شباط، مكاسب أسبوعية، بقيمة قدرها 164 مليون دينار بحريني.

وارتفع المؤشر العام للسوق البحريني خلال الجلسات الخمس الماضية بنسبة 1.92%، إلى المستوى 1418.10، بمكسب 26.68 نقطة.

ويسجل سوق البحرين الارتفاع الأسبوعي الثالث على التوالي، ومع إقفال جلسة الخميس سجل مؤشر البحرين أعلى مستوى أسبوعي في 4 سنوات، تحديداً منذ إبريل/‏نيسان عام 2015.

عُمان

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية، بتراجع نسبته 0.35%، بإقفاله عند مستوى 4151.97 نقطة، فاقداً 14.5 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق.

وجاء تراجع المؤشر خلال الأسبوع بضغط من انخفاض شهدته مؤشرات القطاعات الرئيسية مجتمعة، وتقدمها المالي بنسبة 0.79%، وانخفض الصناعة 0.42%.