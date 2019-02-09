اليورو يتجه لأكبر خسائر أسبوعية في 4 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت العملة الأوروبية الموحدة، خلال تعاملات أمس الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في 4 أشهر، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي داخل دول منطقة اليورو.

واستقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1341 دولار، لكنه يتجه لتسجيل هبوط بنحو 1.2% خلال الأسبوع الحالي.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1% مُسجلة 0.8747 إسترليني، وعلى مدار الأسبوع الجاري، تلقى اليورو بيانات اقتصادية سلبية، حيث خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها للنمو داخل منطقة اليورو والدول الأعضاء، محددة مجموعة من العوامل الاقتصادية التي قد تهدد زخم النمو هناك.

وتتوقع المفوضية الأوروبية في الوقت الجاري نمو الاقتصاد في منطقة اليورو خلال العام الجاري و2020 بنحو 1.5% و1.7% على الترتيب، مقابل التقديرات السابقة عند 1.9% و1.8%.

وفي إيطاليا، فإن تقديرات النمو عن العام الجاري تعرضت للخفض الحاد عند 0.2%، مقابل التوقعات السابقة ب1.2%.

وأوضح بيان المنظمة أن النشاط الاقتصادي تدهور في النصف الثاني من 2018، مع تباطؤ التجارة الدولية، إلى جانب استنزاف حالة عدم اليقين الثقة والإنتاج داخل بعض الدول الأعضاء.

وفي أسواق العملات، استقر الذهب في تعاملات أمس الجمعة بفعل مخاوف من أن حرباً تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين قد تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدولار وضع المعدن الأصفر على مسار أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

واستقر الذهب عند 1309.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ التاسع والعشرين من يناير/‏كانون الثاني عند 1302.11 دولار للأوقية يوم الخميس، ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1313.20 دولار للأوقية.

(وكالات)