شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليار دولار تدفقات للأسواق الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف «بنك أوف أمريكا» أن المستثمرين ضخوا سيولة نقدية قياسية في أسواق الأسهم والسندات الناشئة في الأسبوع الماضي، بسبب توقعات أن تؤدي السياسة النقدية الأمريكية إلى ضعف العملة.
ووفقاً لتقرير البنك والصادر أمس الجمعة، والذي يستند إلى بيانات صندوق أبحاث المحفظة الناشئة والتي تتبع التدفقات النقدية أسبوعياً حتى يوم الأربعاء الماضي، فإن التدفقات إلى أسواق السندات الناشئة وصلت إلى مستوى 11.1 مليار دولار وهو أكبر مستوى منذ مايو في العام الماضي، أما على صعيد أسواق الأسهم فشهدت تدفقات نقدية داخلة قيمتها 4.3 مليار دولار، أما أسواق المعادن النفيسة فشهدت تخارجاً للأموال بقيمة 400 مليون دولار وهي التدفقات الخارجة الأولى في 9 أسابيع.
وأوضحت البيانات أن الأسبوع المنتهي في 6 فبراير شهد أكبر تدفقات في ثلاث سنوات إلى سوق السندات مرتفعة العوائد، وذلك عند 4.8 مليار دولار، أما في سوق الديون الناشئة فشهد تدفقات قيمتها 4.4 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 مليار دولار تدفقات للأسواق الناشئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.