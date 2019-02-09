شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعرض خام البصرة بشرط سعري غير معتاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر تجارية، أمس الجمعة،: «إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) طرحت عطاءين لبيع مليوني برميل من خامي البصرة الخفيف والثقيل في كل منهما للتحميل في شهر مارس/آذار، وجاء العطاءان بشرط سعري غير معتاد».
وأشارت المصادر إلى أن المشترين سيكون عليهم تقديم العروض بعلاوات مقابل سعر البيع الرسمي لخام البصرة لآسيا؛ وذلك للشحنات التي يمكن أن تذهب إلى أي مكان في العالم.
ومثل هذه الشحنات، المعروفة بأنها حرة الوجهة، جرت العادة على تسعيرها بفارق عن سعر البيع الرسمي لخام البصرة في المنطقة التي يجري تسليمها فيها.(رويترز)
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