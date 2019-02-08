شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أفضل أداء واليورو يتراجع والان نبدء بالتفاصيل
وتراوح اليورو حول أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.13 دولار. وسجلت العملة الأوروبية أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر مقابل الدولار في أعقاب بيانات أظهرت انتشار تباطؤ اقتصادي في أوروبا.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام اليورو والين والجنيه الاسترليني وثلاث عملات أخرى، 0.14 بالمائة إلى 96.642 في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.1 بالمائة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ أن سجل قفزة بلغت 1.28 بالمائة في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس 2018.
وتراجع اليورو 0.13 بالمائة إلى 1.1323 دولار موسعا خسائره على مدار الأسبوع إلى 1.1 بالمائة، وهو أكبر أسبوعي له منذ أواخر سبتمبر.
وانخفض الاسترليني 0.12 بالمائة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2935 دولار، مسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر. ويتوقع متعاملون أن يبقى الاسترليني متقلبا بسبب الشكوك التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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