شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوافق على «الفاتورة المجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مبادرة الفاتورة المجمعة بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقدم وزير التجارة والاستثمار ماجد عبدالله القصبي، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يحفظهما الله، للموافقة الكريمة على المبادرة.

وقال عبر "تويتر": "أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد "يحفظهما الله" للموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي جاءت تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص وتقديرًا لأدواره التنموية".

كما رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد-يحفظهما الله- على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.