شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تستقر مع استمرار التركيز على نمو الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم بعد تسجيل خسائر أمس، وذلك مع استمرار تركيز الأسواق وقلقها حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واستقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكانت تصريحات مدير المجلس الاستشاري للبيت الأبيض "لاري كودلو" قد أثارت قلق الأسواق حيث صرح بأن الطريق لا يزال طويلاً قبل التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأكد "كودلو" على أن التصريحات الإيجابية التي أطلفها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن المفاوضات التجارية مع الصين كانت مجرد رسائل لطمأنة الأسواق.



وتزامنت هذه التصريحات مع خفض بنك إنجلترا المركزي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 1.2% مشيراً إلى عوامل من بينها الحرب التجارية.



وفي غضون ذلك، استقر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:41 جرينتش عند 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



واستقرت أيضاً أسعار النحاس عند 282.9 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 283.8 دولار وأقل سعر عند 281.3 دولار.