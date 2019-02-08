شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تكبد خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة بعد هبوطها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، لتحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، بعد انخفاض كبير فى إنتاج المملكة العربية السعودية ، لكن الأسعار بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، تحت ضغط مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

بحلول الساعة 13:59جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.61$،وسجل أعلى مستوي 52.92$ ،وأدنى مستوي 52.07 $ .

وصعد خام برنت إلى مستوي 62.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.63$ ،وسجل أعلى مستوي 62.22$ ،وأدنى مستوي 61.04$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الخميس نسبة 2.4% ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 51.78$ للبرميل ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 1.5% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل ضعف آفاق الطلب العالمي.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الجمة إن المملكة العربية السعودية خفضت إنتاجها من النفط الخام بحوالي 400 ألف برميل يوميا فى كانون الثاني/يناير الماضي ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 10.24 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ أوائل عام 2018.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،انخفضت أسعار النفط العالمية حتى الآن بحوالي 4%، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،تحت ضغط التوقعات القاتمة لنمو الاقتصاد العالمي.

فى أوروبا خفضت المفوضية الموحدة يوم الخميس بشدة توقعات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي والعام المقبل ،وأعاذت ذلك إلى صعوبة التحديات الداخلية واستمرار التوترات التجارية العالمية.

تتوقع المفوضية الأوروبية نمو اقتصاد اليورو بمعدل 1.3% فى 2019 من نمو بمعدل 1.9% فى 2018 ،أقل كثيراً من توقعاتها السابقة فى تشرين الثاني/نوفمبر عند معدل 1.9%.

وفى المملكة المتحدة يتوقع البنك المركزي البريطاني نموا بمعدل 1.2% فى 2019 انخفاضا من معدل 1.7% متوسط توقعاته السابقة ،وأعاذ ذلك إلى حالة عدم اليقين تجاه انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

وخفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامين ، وأعاذ ذلك إلى ارتفاع المخاطر بالأسواق والضعف فى أوروبا وبعض الأسواق الناشئة.

توقع الصندوق الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.5% فى عام 2019 نزولا من معدل 3.7% توقعات تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،ومعدل 3.6% فى عام 2020 نزولا من معدل 3.7% تقديرات سابقة.

وأشار الصندوق الدولي بأن عدم حل الخلافات التجارية العالمية يزايد الضغوط السلبية على مسار الاقتصاد العالمي المتباطئ.

تصدر فى وقت لاحق اليوم شركة "بيكر هيوز " للخدمات النفطية عدد منصات الحفر و التنقيب العاملة بمناطق حقول النفط الصخري فى الولايات المتحدة ،انخفضت المنصات الأسبوع السابق بنحو 15 منصة إلى إجمالي 847 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيار/مايو 2018.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة ،قفز الإنتاج الأمريكي بحوالي 40% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 11.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة ،متجاوزا إنتاج روسيا لتصبح الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.