شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل البطالة الكندية - يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة لشهر كانون الثاني/يناير بمستوي 5.8% ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى معدل 5.7%، أسوأ من القراءة السابقة معدل 5.6% ، والتي تعد أقل قراءة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1974،هذا البيان سلبي للاقتصاد الكندي.

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