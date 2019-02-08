شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يسلم فلل "الواجهة" بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

سلّم وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وحدات سكنية جديدة ضمن المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، في مشروع "الواجهة" الذي تنفذة شركة "الحاكمية" والواقع على أرض الشركة بمدينة الدمام.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية له بعد أن سلم الشهر الماضي المستفيد سلطان القرشي أول وحدة سكنية تم تنفيذها في يومين وأستخدمت فيها تقنيات جديدة في البناء لتسريع الإنجاز مع المحافظة على الجودة والإتقان.

ويضم مشروع "الواجهة" 574 فيلا متنوعة النماذج تبدأ أسعارها من 595 ألف ريال، وبمساحات مسطّح بناء تتراوح بين 251 و326م2، ويستخدم أساليب بناء غير تقليدية بتفعيل تقنيات البناء الحديثة التي تمتاز بجودتها وملائمتها للبيئة المحلية، إضافة إلى سعرها المناسب وسرعة تنفيذها، حيث يستغرق بناء الوحدة السكنية الواحدة ضمن المشروع 48 ساعة فقط، متضمنة جميع الخطوات اللازمة التي تشمل الأعمال الإنشائية، وأعمال الموقع العام، والتشطيبات الكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية، وذلك في إطار استهداف وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني" ضخّ آلاف الوحدات السكنية المتنوعة التي تتناسب مع جميع الشرائح بالشراكة مع المطورين العقاريين وتسريع تملك المواطنين للمساكن التي تلبّي تطلّعاتهم وتتناسب مع قدراتهم، إذ يأتي مشروع "الواجهة" بين عدد من مشاريع برنامج "سكني" التي تأخذ أنماط تقنيات البناء الحديثة.