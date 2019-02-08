الحكومة تعتزم استخدام تقرير صندوق النقد للترويج لمصر بالخليج وكوريا الجنوبية

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، إن الحكومة والوزارة تعتزم استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية بالخليج وكوريا الجنوبية.

ويبدأ محمد معيط وزير المالية، الجولة الترويجية غدا السبت إلى دول الخليج العربي، ويستكمل الجولة في كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، بحسب البيان.

وقالت الوزارة إن تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر يوم الأربعاء الماضي، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعد شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الاصلاح.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن التقرير مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر .

وتسلمت مصر قبل يومين، الشريحة الخامسة، من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار لمصر، بعدما أجرى الصندوق مراجعته الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وفي تقرير للمراجعة الرابعة، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبية لمصر خلال العام المالي الجاري إلى 44.9 مليار دولار.

كما توقع الصندوق، معدلات نمو قوية حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتي مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات العاملين بالخارج، بينما تراجعت البطالة إلى أقل مستوى لها منذ 2011.

وكان الصندوق عدّل توقعاته لمتوسط نسبة البطالة في مصر خلال العام المالي الجاري لتنخفض إلى 9.6% من إجمالي عدد السكان، مقابل 9.7% كان يتوقعها خلال تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في يوليو الماضي.

وبحسب بيان لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء فإن متوسط نسبة البطالة سيتراجع إلى 8.3% خلال العام المالي المقبل.

لكنه رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 15.8% مقابل 14.4% كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي صدر في يوليو الماضي.

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