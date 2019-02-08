شكرا لقرائتكم «شاكر» تعلن عن إطلاق برنامج التحول الاستراتيجي حتى عام 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 22:09

أعلنت مجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر، الرائدة في استيراد وتصنيع وتوزيع أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية في المملكة عن موافقة مجلس الإدارة على بدء إطلاق برنامج التحول الاستراتيجي، ليتم البدء بتطبيقه خلال عامي 2019 و2020.



وأعلنت مجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن بدء إطلاق برنامج التحول، والذي يستمر حتى العام 2020 ويتضمن التركيز على أربع ركائز لتحسين الأداء الركيزة الأولى هي تحول الأعمال الرئيسية وسترتكز على تحقيق مبيعات مربحة مع تحقيق التميز في إدارة التكلفة. الركيزة الثانية هي خطة تطوير المواهب والتي تهدف لاستقطاب وتطوير الكفاءات التشغيلية مع العمل على تحسين الهيكلية التنظيمية للشركة. الركيزة الثالثة هي البنية التحتية للأداء والتي تضمن إضفاء التحسينات على العمليات وأعمال الشركة، فضلاً عن تحسين آليات الشركة في تحقيق تطلعاتها. والركيزة الرابعة هي التوجهات الاستراتيجية التي ستشهد تعزيز العلاقات مع شركاء أعمال الشركة الرئيسيين واستكشاف الفرص خارج نطاق أعمال الشركة الأساسية لضمان تحقيق قيمة لا تًضاهى لجميع العملاء.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر المهندس عزام سعود المديهيم: «مع استمرارية الضغوط على إيرادات المبيعات نتيجة التحديات التي يواجهها السوق بما في ذلك المنافسة المتزايدة، وتباطؤ قطاع التشييد والظروف الموسمية غير المواتية، يسرنا البدء في تطبيق برنامج التحول الاستراتيجي بعد نجاح جهودنا الرامية لتقليص النفقات التشغيلية وتحسين الكفاءة. لذا فنحن متفائلون بشأن التأثير الإيجابي الذي نتوقعه من برنامج التحول الاستراتيجي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتخطيط والتحول في مجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر محمد بن إبراهيم أبونيان: «نحن فخورون بإطلاق برنامج التحول الاستراتيجي الخاص بمجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر، حيث أولت الإدارة خلال الفترة الماضية أهمية رئيسية لتطويره.