شكرا لقرائتكم الشيخ خالد آل خليفة يفتتح سينما سينيبولس في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 22:15

افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، في مجمع أتريوم بالجنبية، أول دار سينما لشركة سينيبولس العالمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ولفت إلى ما يشكله هذا المشروع من إضافة للقطاعين السياحي والترفيهي في المملكة، وما يقدمه من تجربة جديدة وفريدة للمواطنين والمقيمين والزوار لهذا المجمع الذي يقع في موقع جذاب، ليضيف عنصراً جديداً إلى تنوع الخيارات السياحية والتجارية في مملكة البحرين، مشيداً بقدرات القطاع الخاص في مملكة البحرين على استقطاب أبرز الأسماء العالمية للاستثمار في مملكة البحرين مثل شركة سينيبولس التي تمتلك رابع أكبر سلسلة لدور السينما في العالم.

وأكد الشيخ خالد بن حمود آل خليفة على تواصل الجهود لتعزيز المقومات السياحية في مملكة البحرين إيماناً منها بأهمية القطاع السياحي ودوره في إبراز الوجه الحضاري للمملكة إضافة إلى ما يشكله من رفد اقتصادي هام، تنامي إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ ليصل إلى 6.9% مما يجسد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والمتابعة التي مكنته بشكل كبير ليقدم مردوداً قيماً على مختلف المستويات.

وتعد سينيبولس أكبر مجموعة صالات عرض سينمائي في أمريكا اللاتينية، كما أنها تدير عددًا كبيرًا من صالات العرض في الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والهند.

وكانت سينيبولس تأسست في المكسيك عام 1971، وتعد مركزًا هامًا في قطاع السينما حيث تخدم 338 مليون زائر وتمتلك 5,707 صالة عرض في جميع أنحاء العالم. ومع دخول السوق في البحرين، فإنها توسع حضورها على مستوى العالم ليصل إلى 16 دولة.