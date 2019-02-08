شكرا لقرائتكم «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» تستعرض منتجاتها المتطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 22:12

تستعرض «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» أحدث حلولها ومنتجاتها المتطورة خلال مشاركتها في «معرض ومؤتمر الصحة العربي»، الحدث الأضخم من نوعه على مستوى القطاع في المنطقة والذي يقام في «مركز دبي التجاري العالمي» خلال الفترة 28 - 31 يناير 2019.



وبهذه المناسبة، قال إيلي شايلوت، الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» في أسواق النمو الشرقية: «نتطلع إلى مواكبة احتياجات مزودي خدمات الرعاية الصحية من خلال حلولنا الرقمية وتجهيزات التشخيص المتقدمة التي نسلّط الضوء عليها في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019». وتعتبر محفظتنا الخيار الأمثل لتحقيق أفضل النتائج للمرضى في ضوء توجهات المنطقة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية عبر الاستثمار في التقنيات الفائقة».

وتسلط «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» الضوء خلال المعرض على جهاز Discovery IGS 7 OR متعدد التخصصات لجراحي الأعصاب والعمود الفقري والعظام، وكذلك جهاز Liver ASSIST V.I المتطور. وتعالج هذه الحلول التدخلية التحديات السريرية الرئيسية بما يضمن الفائدة لشريحة إضافية من المرضى، لاسيما على صعيد اعتماد الجراحات التنظيرية وخفض المخاطر وتقليل الألم والوقت اللازم للشفاء.