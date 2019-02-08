شكرا لقرائتكم شركة استرالية تلغي طلبية لشراء 8 طائرات «ارباص» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيدني - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 23:36

أكدت شركة «كوانتس» الأسترالية أمس أنها لن تشتري 8 طائرات «ارباص ايه-380» كانت طلبتها عام 2006، ما يشكل ضربة جديدة للمجموعة الأوروبية للصناعات الجوية.



وقال ناطق باسم الشركة الاسترالية: «بعد مناقشات مع ارباص، أضفت كوانتاس الطابع الرسمي على قرارها عدم الحصول على الطائرات الثماني ايه380 الاضافية التي طلبت شراءها عام 2006». واضاف أن «هذه الطائرات لم تعد مدرجة منذ بعض الوقت في خطط الشركة»، موضحاً أن «كوانتاس» ستركز جهودها على تحديث الطائرات الـ12 سوبر جامبو التي تمتلكها».

وكان هذا القرار متوقعاً لكنه يشكل مع ذلك انتكاسة جديدة لبرنامج «ايه380». وخفضت «ارباص» العام الماضي وتيرة إنتاج طائراتها «ايه380» بسبب ضعف المبيعات. وأصبحت المجموعة تنتج طائرة واحدة شهرياً عام 2018، مقابل 27 في الإجمال عام 2015.

وكانت المجموعة الأوروبية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تجري محادثات مع شركة طيران الامارات في شأن طلبيتها شراء 36 طائرة «ايه380» التي أتاحت الحفاظ على البرنامج، من دون الكشف عن طبيعته.

وكانت وكالة الأنباء المالية الأميركية «بلومبرغ» ذكرت أن هذه المحادثات ستتناول تحويل طلبية شركة طيران الإمارات إلى طلبية شراء لطائرات «ايه350» وهي احدث اضافة الى قطاع ايرباص للرحلات الطويلة.

ومن شأن هذا الاحتمال ان يغرق في حالة من الغموض برنامج إرباص «ايه380» الذي يواجه تراجعاً على صعيد الطلبيات بينما سمح العقد الكبير لطيران الإمارات بإنعاشه. وتستطيع طائرة «ايه380» الاكبر من الأميركية «بوينغ 747»، نقل 575 راكباً وحتى 850 كحد أقصى بفضل مساحة مقصورة الركاب فيها البالغة 550 مترا مربعا، وقدرتها على تخزين 320 الف لتر من الوقود، وتبلغ زنتها 578 طنا عند الإقلاع بالاجمال.

لكن حجم الطائرة يشكل ايضا نقطة ضعف لهذه الطائرة التي وضعت في الخدمة عام 2007 لأنه يجعل شركات الطيران تتردد في شرائها. وعام 2001، كانت «كوانتاس» أول شركة توقع على طلبية طائرات «ارباص ايه380» لشراء 12 طائرة. وعلى رغم التأخير الكبير في إنتاج الطائرة العملاقة، جددت الخطوط الجوية الأسترالية ثقتها في شركة «إرباص» عام 2006 عبر طلب 8 طائرات أخرى من طراز «آي380». ويفترض أن تتسلم «كوانتاس» 6 طائرات «بوينغ دريملاينر» هذا العام، وستواصل تسيير طائراتها «ايه380».