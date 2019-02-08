شكرا لقرائتكم تراجع مؤشرات بورصة الكويت يوماً ثانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 23:44

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعاً في السيولة المتداولة بنسبة 14 في المئة إلى 38 مليون دينار في مقابل 33 مليوناً لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 8 في المئة إلى 169 مليون سهم في مقابل 184 مليوناً، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 5 في المئة إلى 5425 صفقة في مقابل 5709 صفقات.



صاحب ذلك تراجع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب طفيفة، جاء ذلك بعد خسارتها أول من أمس، وتراجع مؤشر السوق الاول بنسبة بلغت 0.06 في المئة تعادل 0.30 نقطة هبوطاً إلى مستوى 5439.52 نقطة في مقابل 5439.82 نقطة اليوم السابق، وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.07 في المئة تعادل 0.33 نقطة إلى 4762.71 نقطة في مقابل 4763.04 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.06 في المئة تعادل 0.31 نقطة هبوطاً إلى 5199.64 نقاط في مقابل 5199.95 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «خليج ب» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.22 في المئة، وصولاً إلى 276 فلساً، من تداول 35 مليون سهم، حقق بها أكبر سيولة متداولة بلغت 9.48 مليون دينار، نُفذت من خلال 379 صفقة.

وحقق سهم «مشاريع» أكبر خسارة بين الأسهم لليوم الثاني، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 4.10 في المئة، وصولاً إلى 187 فلساً، من تداول 3.34 مليون سهم، قيمتها 624 ألف دينار، نُفذت من خلال 160 صفقة.

وسجل سهم «أهلي متحد» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 7.2 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 1.67 في المئة إلى 244 فلساً، جاءت من تداول 29.3 مليون سهم.