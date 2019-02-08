شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل التوقعات الضعيفة لنمو الاقتصاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو هامشيا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ليقبع عند أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بعدما خفضت المفوضية الأوروبية بشدة توقعاتها للنمو الاقتصادي فى منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأقل من 0.1% حتى الساعة 07:10 جرينتش ،ليتداول عند 1.1336$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1338$ ،وسجل الأعلى عند 1.1344$ ، والأدنى عند 1.1335$.

فقد اليورو يوم الخميس نسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1324$ ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بالتزامن مع التوقعات القاتمة لنمو الاقتصاد الأوروبي.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.1% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وتعاذ تلك الخسارة إلى تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بالتزامن مع تقلص احتمالات قيام المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية خلال هذا العام ، خاصة مع توالي البيانات والمؤشرات التي تؤكد على التراجع الحاد فى نمو الاقتصاد الأوروبي.

خفضت المفوضية الأوروبية يوم الخميس بشدة توقعاتها للنمو الاقتصادي فى منطقة اليورو خلال هذا العام والعام المقبل ،وأعاذت ذلك إلى الاحتمالات القوية بأن دول كبرى فى الاتحاد الأوروبي ستستنزف بسبب التحديات الداخلية وتوترات التجارة العالمية.

قالت المفوضية إن نمو منطقة اليورو سيتباطأ إلى 1.3% هذا العام من 1.9% معدل النمو فى 2018 ، قبل أن يرتفع فى عام 2020 إلى 1.6% ،والتقديرات الجديدة أقل تفاؤلا بكثير عن تلك التي صدرت فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،حيث توقعت بروكسيل نموا بمعدل 1.9% فى 2019 و بمعدل 1.7% فى عام 2020.

وفى قلق أخر للبنك المركزي الأوروبي ، تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ التضخم فى منطقة اليورو مستوي 1.4% خلال هذا العام ، أقل من تقدير البنك المركزي بمعدل 1.6% ، أقل من المستوى المستهدف للبنك عند 2.0%.