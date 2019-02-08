شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أخر جلسات الأسبوع في مجملها سلبية مع تجدد القلق حيال التجارة وآفاق النمو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة لانخفاض كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما شهدت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية استقرار إيجابي اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع استمرار تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلات العام القمري الجديد هناك.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لا ينتوي الاجتماع بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية في مطلع آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، مما جدد قلق الأسواق حيال اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، ويأتي ذلك على أعتاب زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر للصين الأسبوع المقبل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس خفض محافظ بنك انجلترا مارك كارني توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الملكي البريطاني للعام الجاري لأدنى وتيرة في عقد من الزمان، مع أرجاءه ذلك لمخاطر خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال الآونة الأخيرة، وجاء ذلك عقب نحو ساعين من خفض المفوضية الأوروبية توقعاتها لوتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو للأسباب ذاتها.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً بقرابة الاثنان بالمائة خلال تداولات اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.69% ليخسر 26.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,542.56، كما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.63% ليخسر 337.37 نقطة ويصل إلى المستوى 20,413.91.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد انخفاضاً بنسبة 0.84% ليخسر 235.64 نقطة ويصل إلى المستوى 27,754.57، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.14% ليخسر هو الأخر 25.13 نقطة ويصل إلى المستوى 2,178.29.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.11% ليربح 10.06 نقطة ويصل إلى المستوى 9,144.04، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.40% ليخسر 24.16 نقطة ويصل إلى المستوى 6,068.30.