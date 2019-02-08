شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية أمام الين الياباني بينما لا يزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جيمس بولارد حيال السياسة النقدية وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 109.73 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.82 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.65، بينما حقق الأعلى له عند 109.84.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر متوسط الأجور والتي أوضحت تسارع النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السنوية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتوقعات عند 1.7%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر متوسط الدخل النقدي تسارع النمو إلى 1.4% مقابل 0.8%، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.7%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.6% في القراءة السنوية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.8%، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 453 مليار ين مقابل 757 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات عند 469 مليار ين.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري اتساع الفائض إلى 1,562 مليار ين مقابل 1,439 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات عند 1,502 مليار ين، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت استقرار النمو عند 2.4% خلال كانون الثاني/يناير، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية للشهر الماضي من قبل مكتب مجلس الوزراء الياباني والتي أظهرت اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 45.6 مقابل 46.8 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 48.5، بينما تقلص انكماش الأوضاع المستقبلية إلى ما قيمته 49.4 مقابل 47.9، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 48.1.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الأربعاء الماضي أن الاقتصاد الياباني تحسن بشكل ملحوظ من عام 2013 وأن توقعات الضغوط التضخمية تحسنت خلال الآونة الأخيرة، إلا أن التضخم لم يصل إلى هدف المركزي الياباني بعد، ومضيفاً أن الضغوط التضخمية قد تشهد تسارع وتيرة النمو تدريجياً نحو الهدف اثنان بالمائة.

كما نوه كورودا لكون التوسع في القاعدة النقدية لبنك اليابان واحده لن يساعد على تحفيز الاقتصاد الياباني، موضحاً أن التوسع في القاعدة النقدية يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية ما ينتج عنه تراجع فائدة المصارف على القروض، وجاء ذلك في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن بنك اليابان لم يحقق هدف التضخم حتى الآن وأنه ينصب تركيزه على دعم سوق العمل الياباني.

ويذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن عطلة مدتها عشرة أيام بداً من السبت الموافق 27 من نيسان/أبريل المقبل وحتى الاثنين الموافق السادس من أيار/مايو القادم لاحتفالات اليابان بصعود الإمبراطور الجديد للحكم هناك خلال تلك العطلة الرسمية، وذاك على أن يتم تتويج ولي العهد مع مطلع أيار/مايو، ونود الإشارة لكون تلك العطلة التي ستدوم ستة أيام عمل كاملة ستكون الأطول في تاريخ اليابان.