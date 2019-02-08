شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين مستقر – تحليل - 08-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الداش كوين بالتذبذب حول مستوى 67.28 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، ليبقى الضغط السلبي المتوقع قائماً للفترة القادمة، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي يستهدف مستوى 56.21 كمحطة تالية، بينما يمثل اختراق 67.28 مفتاح أول لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 74.12 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 70.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الداش كوين مستقر – تحليل - 08-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.