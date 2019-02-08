شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين مستقر ضمن القناة – تحليل - 08-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر اللايتكوين على ثباته داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 35.00 ثم 40.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات فوق 32.00 يمثل شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.00 والمقاومة 35.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد