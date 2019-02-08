شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر البتكوين – تحليل - 08-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر البتكوين بالتحرك في مسار ضيق جداً، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على استقرار السعر دون 3605.00، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الانخفاض الذي يستهدف مستوى 3110.00 كمحطة تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط